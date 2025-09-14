雲岡石窟第２０窟の仏像。（４月１５日撮影、大同＝新華社記者／袪彦）【新華社大同9月14日】中国山西省大同市の市街地から西に約16キロ離れた武周山南麓に、約1500年前に開削された雲岡石窟がある。北魏王朝の統治者が造営し、今も大小合わせて5万9千体余りの石像が残る。国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産にも登録され、5世紀の世界美術彫刻の最高水準を代表している。雲岡石窟は「石に刻まれた歴史書」