懐かしのファミコンからスーパーファミコンまで、多くの人が夢中になった「スーパーマリオシリーズ」。友達と競い合ったり、一人で黙々と挑戦したりと、その思い出はまさに青春の一部です。数ある名作の中で、40代が特に心を奪われたタイトルとは一体どの作品だったのでしょうか。All About ニュース編集部は8月19〜26日、全国40代の男女234人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、【