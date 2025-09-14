山形県が世界に誇る秋の風物詩「日本一の芋煮会フェスティバル」が、14日に山形市で開かれました。このイベントの映像や画像を見るとびっくりするのが、大鍋で調理される芋煮の迫力と、重機で豪快に芋煮をすくうシーンではないでしょうか。 【画像】安全・衛生的に重機を使うための工夫とは そこで疑問に思う人が多いのです。重機を使うって、安全面や衛生面は大丈夫なの？？ お答えします。大丈夫なのです。その秘密は。