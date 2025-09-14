自転車競技の国際選手権「2025アジアBMXフリースタイル選手権」が14日、福岡県筑後市の県営筑後広域公園で始まった。同選手権は国内では初開催。予選では9カ国・地域のトップ選手27人が技を競った。大会では2種目を実施。ジャンプ台を使って空中技を繰り出す「パーク」には、世界ランキング1位で、パリ五輪5位の中村輪夢選手（23）や、国内ランキング2位の松本翔海選手（16）＝福岡県八女市＝らが出場した。平地で地上技を繰