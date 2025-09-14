福岡県警嘉麻署は14日、嘉麻市の住民が持つスマートフォンに3日午前9時50分ごろ、金融機関を名乗って「緊急のお知らせ」と題した不審な電子メールが送信されたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。メールには「口座の不正利用が増加している。本人確認のため下記のリンクから本人確認してほしい」「1日以内に完了しない場合、アカウントが利用できなくなる」などと記載されていたという。