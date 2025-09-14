3連休に合わせ、新潟市では踊りの祭典「にいがた総おどり」が行われています。【記者リポート】「きのうから始まったにいがた総おどり、会場の万代シテイには多くの人が詰めかけていて、熱気に包まれている」4日間夜通し盆踊りを踊り続けたとされる300年前の新潟の風習を蘇らせようと行われている「にいがた総おどり」。24回目を迎えた今年は、新潟市内7つの会場を舞台に、全国18都道府県から約250団体、計1万5000人の踊り手