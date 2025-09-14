任期満了に伴う胎内市長選挙は14日が投開票日です。午後4時現在の投票率は30.79％となっています。任期満了に伴う胎内市長選には、届け出順に新人で前市議の薄田智さん（64）と現職の井畑明彦さん（64）の2人が立候補しています。選挙戦は2期8年の井畑市政の評価や生涯学習施設の建設候補地などを争点に論戦が展開されました。投票は14日朝から市内18か所の投票所で行われ、午後4時現在の当日投票率は30.79％と、8年前の前回選挙戦