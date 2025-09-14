14日午後、新潟市中央区の国道で、路線バスが信号機のある交差点でブレーキをかけ、乗客5人が座席に体をぶつけたり、転倒したりするなどしてケガをする事故がありました。14日午後2時47分ごろ、新潟市中央区沼垂東の国道で、30代男性運転手の運転する路線バスが信号機のある丁字路交差点でブレーキをかけた際に、乗車していた乗客5人が転倒するなどしてケガをする事故がありました。ケガをしたのは10代の中学生から80