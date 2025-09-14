「ボクシング・ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦」（１４日、ＩＧアリーナ）ＷＢＡ世界ミニマム級１位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝は同級２位の松本流星（２７）＝帝拳＝との王座決定戦に臨み、５回１分２６秒負傷判定０−３で王座を逃した。偶然のバッティングで高田が転倒し、渡辺トレーナーによると、顔面から出血し、「眉間から噴水のように１０センチくらい、５秒から１０秒くらい（出血した）」。レフェリーが続行