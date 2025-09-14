◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜）ＤｅＮＡが４回に一挙６得点を挙げ、逆転に成功した。１―４の４回１死、オースティンが左越えの二塁打で出塁し、続く佐野の左翼手の手前に落ちる一打で生還した。佐野は「チームのために仕事をする一心で食らいついていきました。良い所に落ちてくれました。走ってくれたオースティンにも感謝です！」と振り返った。そして松尾が中前打でチャンスを広げ、１死一、二塁