Ｊ３沼津が１４日、中山雅史監督（５７）の退任を発表した。今季は３シーズン目の指揮となったが最下位に低迷しており、１３日の松本戦に敗れて７連敗とドロ沼から抜け出せずにいた。沼津は併せて、鈴木秀人ヘッドコーチ（５０）が監督に就任することも発表した。クラブを通じてコメントを発表した中山監督は「ファン・サポーターの皆さんやパートナー企業の皆さまの期待に応えることができず、笑顔でスタジアムを後にさせて