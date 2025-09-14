◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１４日・横浜スタジアム）巨人のリチャード内野手が１０号ソロを放った。「７番・一塁」でスタメン出場。３点を追う６回１死の場面だ。カウント２―２から宮城が投じた真ん中高め１３１キロスライダーを捉えた。快音を響かせた打球はバックスクリーンへ。豪快な今季１０号を放ち、意気揚々とダイヤモンドを一周した。鮮烈な一発で反撃した。