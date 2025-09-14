１０日、文化・観光サービス展示エリアで気に入った商品を撮影する来場者。（北京＝新華社記者／呉寒氷）【新華社北京9月14日】中国北京市で11〜14日まで開催されたサービス産業の見本市「2025年中国国際サービス貿易交易会」（CIFTIS）は、人工知能（AI）を搭載し話し相手になってくれるパンダのぬいぐるみや立体的な動物に姿を変える拡張現実（AR）ブロックなど、従来の玩具とテクノロジーを融合させた多彩な文化クリエーテ