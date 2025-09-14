福井競輪場のG2「第41回共同通信社杯」は3日目を終えた。深谷知広（35＝静岡）が唯一、無傷の3連勝で決勝へと勝ち上がった。準決12Rは1度突っ張られるも中団に入って脚をため、前団がもつれたところで大外からのみ込んだ。深谷は「福永君は出させてくれないだろうし、中団が取れればと思った。脚を使っていたので、出は悪かったけど気合で回していた。前がもつれていたので届いた」と淡々と振り返った。現在賞金ランキン