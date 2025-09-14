■東京2025世界陸上競技選手権大会（14日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子100m準決勝が行われ、2組に出場したS-A.フレイザープライス（38、ジャマイカ）が11秒00で決勝進出を決めた。世界陸上通算10個の金メダルを誇るフレイザープライスは、今大会が自身最後の世界陸上。前日に行われた予選では、ピンクベースのヘアカラーで走り、11秒09（−0.4m）の組2着で準決勝進出を決めた。準決勝