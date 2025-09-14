【J3第27節】(春野陸)高知 0-1(前半0-1)栃木SC<得点者>[栃]太田龍之介(13分)<退場>[高]ジョップ・セリンサリウ(90分+1)<警告>[高]鈴木俊也(21分)、工藤真人(49分)、深川大輔(90分+4)[栃]ディアマンカ・センゴール・チェク(75分)、矢野貴章(89分)主審:小林拓矢