9月12日、Netflixジャパンの公式Xアカウントが、占い師・細木数子さんの半生を描いたドラマ『地獄に堕ちるわよ』を2026年より世界独占配信すると発表した。主演は女優の戸田恵梨香。細木さんに扮したビジュアルも同時公開され、ネット上では大きな反響を呼んでいる。「細木さんは、中国の易学をもとにしたとされる『六星占術』の創始者です。20歳で銀座にクラブを開き、飲食業界で活躍した後、1975年には歌手・島倉千代子さん