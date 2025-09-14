「阪神−中日」（１４日、甲子園球場）阪神の才木浩人投手が７回７安打１失点。１２４球の熱投を見せたが、リーグトップタイとなる１３勝目の権利は得られなかった。立ち上がりは苦しんだ。二回まで毎回、走者を出してピンチを背負う。しかし三塁は踏ませず、球数がかさんでも無失点で逃げ切った。三回から五回までは３三者凡退の山を積み上げてテンポアップ。四回、先頭・細川の放った打球が才木の右側を抜けそうになった