声優花澤香菜（36）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫で声優の小野賢章（35）との離婚を発表した。花澤は小野と連名の声明をアップ。「私事で大変恐縮ではございますが、この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します」と書き出した上で「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました」と発表