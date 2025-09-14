SIRUPが、テレ東系 水ドラ25『25時、赤坂で Season2』(10月1日(水)から毎週水曜深夜1時〜)のオープニングテーマに、3rdアルバム『OWARI DIARY』のリード曲である「KIRA KIRA」が起用されたことを発表した。本日9月14日（日）には横浜BUNTAIにてデビュー8周年記念ライブ＜8th Anniversary Live “DIARY”＞を開催したSIRUP。フロントアクトのRokaから始まり、BIM (当日シークレットゲスト）/ Daichi Yamamoto / hard life / iri / s