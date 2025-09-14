センチミリメンタルが、8月6日(水)にリリースした2ndアルバム『カフネ』の収録曲「愛の証明」のミュージックビデオを公開した。「愛の証明」は、失われた時間やすれ違いの記憶を抱えながらも、心に残る面影を描いたラブソング。変わらぬ想いと記憶に刻まれた愛のかたちが、喪失の痛みと切なさの中に確かな存在を感じさせる楽曲となっている。MVはかけがえのない時間を鮮やかに切り取り、時にユーモラスに、時に切なく描き出す作品