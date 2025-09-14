ukkaが10周年プロジェクトの一環として、9月15日（月）0:00に配信される新曲「Re:RAY」を皮切りに8週連続先行配信を行なうことが発表された。新曲「Re:RAY」は作家ユニットyouth caseが書き下ろした作品。メンバー一人ひとりの想いが歌詞に込められており、これまでの歩みとファンへの感謝、そしてこれからの未来への希望を優しく力強く歌い上げたアニバーサリーソングとなっている。また、併せてジャケット写真も公開された。