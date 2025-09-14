すみぽん（高倉菫）が、9月9日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。 すみぽん（高倉菫）©光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔（SIGNO） 「週刊FLASH」9月9日発売号©光文社/週刊FLASH （SIGNO） バスケタレントとして活躍し、SNS総フォロワー数が200万人超えのすみぽん（高倉菫）が「FLASH」の表紙巻頭ページに登場。4種類のビキニに身を包み、かわいらしい笑顔はもちろん、随所に見せる艶やかさが印象的なグ