去る8月、国内屈指の老舗スラッシュ・メタル・バンド、CASBAHが『ETERNAL SLAVES』と題された新作EPをBandcamp限定にて配信リリースし、幅広い年齢層のリスナーから反響と注目を集めている。実に40年を超える歴史を持つこのバンドは、過去には活動停止や再集結などを経ているが、現在はTaka Hatori（Vo）、Ryo Murayama（G）、Koichi Mitani（B）、SHU（Dr）という布陣も安定した状態にあり、若手には太刀打ちのできない説得力と切