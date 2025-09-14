日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜・午後０時４５分）に１４日、俳優・眞栄田郷敦が出演。ＭＣの「ＥＸＩＴ」兼近と俳優・満島真之介とともに神奈川・愛川町を訪れ、グルメとドライブ旅を楽しんだ。眞栄田がＭＣの２人を待っていたのは宮ヶ瀬ダム。満島は映画で共演したこともあるが、兼近は初対面だった。満島が親しげに「郷敦」と呼ぶのを聞き「え？ゴウドンって呼ばれているの？」と素直に疑