◆大相撲秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）元大関の幕内・御嶽海（出羽海）が１２日に５５歳で急逝した母・マルガリータさんに白星を届けられなかった。幕内・狼雅（二子山）にもろ差しを許し、寄り切られた。「差すかハズ押しでいくか迷ってしまった」と振り返った。長野の実家で別れを告げ、この日の朝は部屋で稽古。師匠の出羽海親方（元幕内・小城ノ花）から「寝られているか？」と心配される中、すり足など基礎運動