ボートレース宮島のルーキーシリーズ第16戦「第11回スカパーJLC杯」は初日を終えた。初日メインの12Rドリーム戦は原田才一郎（28＝福岡）がイン完勝。「足はいいところにいます。足の良さと乗り心地を考えながら調整していきたい」。前半5Rの捲り勝ちと合わせて初日ただ1人、連勝を決めた。2日目は9Rに3号艇で登場する。