治療を終え、会見に臨んだ高田(C)CoCoKARA next9月14日、名古屋・IGアリーナで行われたWBA世界ミニマム級正規王座決定戦で、WBA世界同級1位の高田勇仁（ライオンズ）は、同級2位松本流星（帝拳）に敗れ、創設40年目のジム悲願の世界王座を逃した。【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥のカルデナス撃破シーンをチェック決着は予期せぬアクシデントによるものだった。5ラウンド目に入って「（相手との）距離感が掴み始めて