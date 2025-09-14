9月に入り、シルバーウィークにドライブの予定を立てている人もいるのでは。福岡県には魅力的な「道の駅」が点在しています。All About ニュース編集部では、2025年9月5〜6日の期間、全国20〜60代の男女238人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、旅の目的地にしたいと思う「福岡県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【12位までの全ランキング結果を見る】2位：うきは（うきは市）／37票フ