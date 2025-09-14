泡立てる洗顔は、何かと忙しい朝にはちょっと面倒。そのため、ここ最近は泡立てずに肌になじませることができる「ジェル洗顔」を選ぶ人が増えているそうです。また、「ジェルクレンジング」に至っては、次のステップのことを考えたものも登場するなど、いま「ジェル洗顔・クレンジング」がとにかく熱い！ そこで今回は、筆者厳選のジェル洗顔・クレンジングの最新アイテムをご紹介します。1. 変えるだけでベースメイクのノリがアッ