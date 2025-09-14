井手美希 Wake Up 井手美希の「Wake Up」が東映チャンネルにて放送される。グラビアだけでなくモデルなどマルチに活躍する井手美希ちゃん。周囲のスタッフをも虜にした笑顔と抜群のプロポーションを誇る清楚な美希ちゃんの水着姿は、観る者に神々しさすら感じさせる。 井手美希 Wake Up(C)2025 TAKE SHOBO CO.,LTD. 井手美希 Wake Up(C)2025 TAKE SHOBO CO.,LTD. 井手美希 Wake Up(C)2025 TAKE SHOBO CO.,LTD. 井手美希 Wake