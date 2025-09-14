細田守監督の長編アニメ「果てしなきスカーレット」が第８２回ベネチア国際映画祭の「アウト・オブ・コンペティション部門」に出品され、現地４日、声優を務めた芦田愛菜、岡田将生が細田監督とともにフォトコールに参加した。岡田は１４日、自身のインスタグラムに「ヴェネツィアでの写真です。映画祭で行かせて頂き、夢のような時間を過ごさせてもらえました。そのうちの一コマでございます。初めて行きましたが、また行きた