「ＤｅＮＡ−巨人」（１４日、横浜スタジアム）巨人は３点リードの四回にまさかの展開となった。初回無死満塁で緊急登板していた２番手・平内が、１死から打ち込まれた。オースティンの二塁打、佐野の適時打で１点を返されると、松尾の中前打でさらにピンチ。石上に適時二塁打を打たれたところで石川と交代となった。だが、代わった石川も林に適時打を許して同点。さらにビシエド、蝦名に連続四球を与えて押し出しで逆転さ