サッカーＪ３の沼津は１４日、成績不振により中山雅史監督（５７）が退任すると発表した。２０２３年から指揮を執り、今季はここまで３勝９分け１５敗で最下位に沈んでいる。鈴木秀人ヘッドコーチ（５０）が後任に就く。