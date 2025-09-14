１４日に行われた陸上の世界選手権東京大会女子マラソンで７位入賞を果たした小林香菜選手（２４）は、学生時代は陸上部ではなくランニングサークルに所属していた異色の経歴の持ち主だ。数年前までは皇居周辺を走っていた市民ランナーで、「出場した選手の中で誰よりも走った」という東京都心を力強く駆け抜けた。「楽しく走りたい」国家公務員を志望中学、高校時代はけがもあって、トップレベルの選手との差を感じた。早稲田