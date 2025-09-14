【MLB】ジャイアンツ 7ー13 ドジャース（9月13日・日本時間14日／サンフランシスコ）【映像】大谷、衝撃49号→MVPトリオ揃い踏みの“圧巻光景”ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。ベッツ内野手、フリーマン内野手らとのMVPトリオ"揃い踏み"するという最強チームならではの光景が見られた。プレーボール早々から打撃戦の様相を呈していたこの試合。3点ビハインドで迎えた3回表のドジャースの攻