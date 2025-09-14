１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）に３点リードで迎えた４回にＤｅＮＡ打線に打者一巡の猛攻をくらい、この回に３人の投手陣がマウンドに上がるも一挙６失点。逆転を許した。２度目の悲劇が起こった。３点リードの４回一死、２番手・平内が４番オースティンから４連打を浴び、一気に２点を失って１点差。さらに一死二、三塁から３番手・石川がマウンドに上がるも、林に中前適時打を許して同点に追い付かれた。さらに続く代打・ビシエ