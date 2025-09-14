今回、Ray WEB編集部は彼氏と友だちが浮気をしていた疑惑について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は彼氏と付きあって1年が経ちます。ある日何気なくSNSを見ていると、友だちの理央が見覚えのある写真を投稿していて……？悠馬のものだと思われる服や指輪に浮気疑惑を抱いた主人公。このあと主人公は2人が本当に浮気をしているのか、確信に迫ります……！原案：Ray WEB編集部作画：縞しま子ライター Ray WEB編集部あわ