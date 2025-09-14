ガールズグループ宇宙少女（WJSN）のダヨンが、世界的なスポットライトを一身に浴びている。9月9日にリリースされたダヨンの初ソロデジタルシングルアルバム『gonna love me, right?』が、海外メディアから大きな注目を集め、強烈な存在感を示している。【全文】宇宙少女、今後は8人組に「2人は契約終了、中国人メンバー3人も自動終了」アメリカ経済誌『フォーブス』は9月9日（現地時間）、ダヨンとのインタビュー記事「DaYoung Is