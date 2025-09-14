◆プロボクシング▼ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦〇松本流星（負傷判定５回１分２６秒）高田勇仁●（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦は、同級２位・松井流星（２７）＝帝拳＝が同級１位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝に５回負傷判定勝ちして、新王者となった。高田は一度、病院へ搬送されたが、検査後再び会場へ戻ると、記者会見に臨んで心境を語っ