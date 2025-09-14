女優の見上愛（２４）が１４日、栃木・大田原市の大雄寺で主演するＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（２０２６年前期）のクランクイン取材会に出席した。明治時代、西洋式の看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」として活躍した大関和（ちか）さんと鈴木雅さんをモチーフにした物語。見上は不運が重なり、若くしてシングルマザーになった看護師・りんを演じる。出演発表から約８か月。書道、歌、な