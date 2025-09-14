◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１４日・甲子園）阪神の先発・才木浩人投手が先制点を奪われた。０―０の７回。先頭のボスラーに右翼線二塁打を浴びた。続く山本の二ゴロで１死三塁となり、石伊に右前適時打を許した。試合前の時点でセ・リーグトップの防御率１・６２。序盤から走者を出しながらも粘りの投球でゼロを続けていたが、ついに先行を許した。