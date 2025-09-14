◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）新小結・安青錦（安治川）は横綱・大の里（二所ノ関）に寄り倒され、黒星スタートとなった。立ち合いで突き放されて懐に入れず「強かったです。中に入るしかないけど、なかなか中に入らせてもらえない」と肩を落とした。大の里には初顔合わせの名古屋場所でも完敗を喫していた。「結果は一緒なんで。（先場所と）特に比べるところはないですね」と、真摯（しんし）に受け止