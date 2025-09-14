◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１４日・甲子園）中日・石伊雄太捕手が７回１死三塁で右前に先制の適時打を放った。２戦連続完封負けを喫していたチームは、これが２６イニングぶりの得点。先発の大野雄大投手が６回まで３安打と好投しているが、ようやく援護が生まれた。現在９勝の大野は、自身５年ぶりの２ケタ勝利がかかっている。