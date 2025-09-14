男子４００メートル予選で３大会連続代表の佐藤風雅（ミズノ）は４５秒１０の１組５着で予選敗退した。試合後のインタビューでは、中島佑気ジョセフが日本新記録を出したことにも触れ「ダブルで悔しい」と話したが、２０日に予選が行われる男子１６００メートルリレーに向け、強い気持ちをのぞかせた。日本選手権（７月）の失格が８月下旬に取り消され、３大会連続の世陸切符をつかんだ２９歳。「様々な経緯があったが、今は