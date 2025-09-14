◆世界陸上第２日（１４日、国立競技場）女子４００メートル予選が行われ、５組で松本奈菜子（東邦銀行）は５２秒４１の７位で予選敗退した。松本は前日、混合１６００メートルリレー予選で日本代表の一員として出場し、３分１２秒０８の日本記録更新と初の決勝進出に貢献。一日で予選と決勝の２レースを走った影響もあり、自己ベスト記録（５２秒１４）に及ばなかった。