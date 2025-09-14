◇カーリングミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦最終日（１４日、北海道・稚内みどりスポーツパーク）ミラノ・コルティナ五輪最終予選への切符をかけた戦いは、フォルティウスがＳＣ軽井沢クラブに６―５で勝利。通算３勝２敗とし、日本代表に内定した。スキップ・吉村紗也香は「最後は自分はドローを投げて決めて勝ちたい、というのはあってそういうショットを投げられた。みんながパーフェクトに私までつなげてくれ