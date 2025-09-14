東京 2025 世界陸上にホンダが120台の車両提供ホンダは9月13日から21日に開催の『東京 2025 世界陸上競技選手権大会』に、オフィシャルパートナーとして協賛している。【画像】世界陸上で提供されるホンダ製モビリティと新型プレリュード全30枚『革新技術を搭載した多彩なモビリティを通じて環境・安全に配慮した大会を実現し、アスリートの活躍によって生まれる驚きと感動を最大化すること』をテーマに掲げ、環境負荷の低い燃料