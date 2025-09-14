◇陸上世界選手権東京大会（2025年9月14日国立競技場）男子35キロ競歩で銅メダルを獲得した勝木隼人（34＝自衛隊）が14日、レースから一夜明けてメダルセレモニーに出席した。プレゼンターの小池百合子東京都知事からメダルが授与されると、集まった観衆から「やる気、元気、勝木！」のコールが発生。セレモニー会場はチケットを持っていなくても入れる競技場外に特設されており、勝木は「（何かの）ついでで見てくれる