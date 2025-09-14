◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(14日、横浜スタジアム)2回4失点で降板したDeNAの藤浪晋太郎投手が悔しい表情でコメントをしました。初回に1点をもらった藤浪投手でしたが2回に4本のヒットを浴び、日本球界復帰後最短の2回、45球、4失点で降板となりました。降板後、藤浪投手は「短いイニングでマウンドを降りてしまって本当に悔しいです…せっかく先制してもらったのですが、ボール先行になり良いリズムを作ることができませんで